Закон о наследственных договорах и совместных завещаниях супругов вступает в силу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Закон, позволяющий составлять наследственные договоры и совместные завещания супругов, вступает в России в силу 1 июня.

Как пояснил ТАСС один из его авторов, глава комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, документ расширяет возможности граждан "по распоряжению имуществом на случай смерти".

До сегодняшнего дня, по его словам, в России было право на составление завещания только от имени одного лица. "Если наследодатель составил завещание, то наследование происходит в соответствии с его волей. Если завещания нет, то к наследованию призываются наследники по закону - согласно очередности, исходя из степени родства", - напомнил Крашенинников.

Совместные завещания

Законом, как пояснил Крашенинников, вводятся совместные завещания супругов, в которых они могут "завещать общее имущество и имущество каждого из них любым лицам и любым образом определить доли наследников". Также прописывается возможность лишения наследства по закону, не указывая причин такого решения.

Устанавливается, что совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению, оно не может быть составлено при чрезвычайных обстоятельствах или в закрытой форме. В целях исключения возможности для злоупотреблений вводится обязательная видеофиксация подписания завещания у нотариуса, если оба супруга не возражают.

Совместное завещание будет утрачивать силу при расторжении брака или признании его недействительным, а также в случае отмены одним из супругов. "Совместные завещания супругов позволят снимать большое количество проблем, связанных с наследованием имущества, находящегося в совместной собственности... Можно заранее указать, кому какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из супругов или если ушли оба одновременно", - сказал Крашенинников.

Наследственный договор

Законом также вводится наследственный договор, который представляет собой соглашение по поводу будущего наследства между потенциальным наследодателем с одной стороны и возможными наследниками - с другой.

"Такой договор может заключаться с любыми лицами, которые согласно ГК могут призываться к наследованию (в том числе юридическими). Условия договора будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам. Наследственный договор может также возлагать на потенциальных наследников обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера", - отметил Крашенинников.

После смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, смогут наследники, душеприказчик, а также нотариус. "Наследственный договор подлежит нотариальному удостоверению с обязательной видеофиксацией, если стороны не заявили против нее возражений", - добавил автор.

Наследодатель вправе заключить один или несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами. После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества. Даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на это имущество.

Наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием. Право на обязательную долю в наследстве сохраняется как при наличии совместного завещания, так и при наличии наследственного договора. Таким образом защищаются права несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя и других нетрудоспособных иждивенцев, подчеркнул Крашенинников.

По его словам, новый закон в первую очередь "направлен на расширение свободы распоряжения на случай смерти, что позволит снизить риски развития конфликтных ситуаций по поводу наследства не только в семьях, но и в обществе в целом".