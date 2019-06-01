Строительство канатной дороги из Приамурья в Китай начнется в 2019 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июня. /ТАСС/. Первый камень в основание российско-китайской канатной дороги через Амур заложат до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Этот год, 2019, будет посвящен проектированию. Первый камень мы заложим в течение лета, подготовительные строительные работы начнем в этом году. На конец 2021 года, начало первого квартала 2022 года намечено завершение строительства и ввод в эксплуатацию канатной дороги", - сказал Орлов.

Он отметил важность синхронизации строительства объекта с китайской стороной, в том числе по срокам ввода.

Канатная дорога, по словам, Орлова, будет располагаться рядом со зданием общественно-культурного центра в Благовещенске. "Уже определен инвестор, проведен архитектурный конкурс, который выиграло голландское проектное бюро. Концепция представлена широкой публике", - сказал Орлов.

Соглашение о строительстве трансграничной канатной дороги через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ было подписано в 2012 году. Ожидается, что всепогодная дорога протяженностью около километра позволит российским и иностранным туристам максимально комфортно пересекать границу, время в пути не превысит трех минут. Для реализации проекта сформирован земельный участок площадью 49184 га под размещение дороги с пассажирским терминалом и комплексом беспошлинной торговли. В проект планируется вложить порядка 2,2 млрд рублей.