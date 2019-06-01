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Торговая война

В Мехико заявили, что не собираются поддаваться на провокации Вашингтона

Министр экономики Мексики Гарсиела Маркес считает, что народы двух стран будут выступать "за свободную торговлю, а не за налоги и пошлины"

МЕХИКО, 1 июня. /ТАСС/. Власти Мексики не будут поддаваться на провокации США и намерены вести себя благоразумно на предстоящих переговорах в Вашингтоне, касающихся введения пошлин. Такое мнение высказала в пятницу вечером (утро субботы мск) министр экономики латиноамериканской страны Гарсиела Маркес.

"Как указал президент [Мексики] Андрес Мануэль Лопес Обрадор, мы не будем поддаваться ни на какие провокации и будем действовать благоразумно, уважительно по отношению к США и президенту Дональду Трампу, - написала Маркес. - Мы будем пытаться склонить их к мнению в пользу свободной торговли". По мнению министра, народы обеих стран будут выступать "за свободную торговлю, а не за налоги и пошлины".

В четверг Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. В пятницу он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост употребления наркотиков в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начнутся в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на $346,6 млрд.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдТорговая войнаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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