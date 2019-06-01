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Северный Кавказ

Авиакомпания UTair открыла сообщение между Сочи и Владикавказом

Полеты будут проходить два раза в неделю до 30 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июня. /ТАСС/. Первый рейс по маршруту Сочи - Владикавказ авиакомпании UTair совершил посадку в международном аэропорту Владикавказ, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и транспорта Северной Осетии.

"Первый рейс по маршруту Сочи - Владикавказ совершил посадку в международном аэропорту Владикавказ. Полеты по данному маршруту запланированы до 30 ноября текущего года. Частота полетов - два раза в неделю. Длительность полета составит 1 час и 15 минут", - говорится в сообщении.

Для функционирования этого рейса было выделено 8,4 млн рублей из республиканского бюджета. Цена на билеты установлена в пределах 2,7 тыс. рублей.

Также благодаря грамотно выстроенной логистике, рейс имеет удобные стыковки. С Краснодара рейс выполняется в Сочи, из Сочи - во Владикавказ и так же обратно - Владикавказ - Сочи - Краснодар. Вместо семи - восьми часов поездки на автомобиле можно будет добираться до Краснодара за три часа.

Теги
РоссияКраснодарский крайСКФОСеверная Осетия
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