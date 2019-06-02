"Маяк" направил 200 млн рублей на создание центра облучательных технологий на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Ведущее предприятие ядерного оружейного комплекса России - производственное объединение "Маяк" (входит в "Росатом"), расположенное в Челябинской области, - инвестировало 200 млн рублей в создание Регионального центра облучательных технологий (РЦОТ) в Озерске. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе объединения "Маяк".

Как уточняется в сообщении, Региональный центр облучательных технологий - это проект программы по созданию в Озерске территории опережающего социально-экономического развития.

"Инвестиции "Маяка" в создание РЦОТ оцениваются в 200 млн рублей. Здесь будет производиться уникальная работа по оказанию комплексных услуг стерилизации медицинских изделий, радиационной модификации материалов, обработки пищевых продуктов и сельхозкультур методом холодной стерилизации. Возводимый в Озерске центр станет крупнейшим не только в Уральском федеральном округе, но и в России в целом", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, строительство охватывает три павильона. В рамках проекта создан бассейн глубиной более 5 м, в котором будет базироваться промышленная гамма-установка.

"Маяк" осуществляет свою деятельность по таким направлениям, как регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством. На предприятии работают промышленные реакторы, обладающие уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения.