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Прямые рейсы вновь связали Сахалин с Камчаткой, Благовещенском и Комсомольском-на-Амуре

Билеты уже раскуплены по всем направлениям

ТАСС, 3 июня. Прямой авиарейс, первый после семимесячного перерыва, вылетел из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области. Одновременно в расписании аэропорта появились также прямые рейсы до Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) и Благовещенска (Амурская область).

"Из аэропорта Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский впервые за долгое время отправился самолет авиакомпании "Аврора". Данный рейс выполнен в рамках поручений главы островного региона Валерия Лимаренко: с июня регулярные рейсы свяжут Южно-Сахалинск с Амурской областью, Хабаровским и Камчатским краями", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Олонцева, транспортное сообщение между дальневосточными регионами будет осуществляться по субсидированным тарифам. Стоимость билетов из Южно-Сахалинска в Благовещенск и Петропавловск-Камчатский составит 5640 рублей, в Комсомольск-на-Амуре - 3705 рублей. Билеты уже раскуплены по всем направлениям.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Аврора", в последний раз эти рейсы выполнялись в октябре 2018 года. Тогда они субсидировались Министерством транспорта. Однако с ростом цен, в том числе на топливо, субсидия перестала покрывать расходы "Авроры", в связи с чем полеты были прекращены.

В настоящее время в расписании аэропорта Южно-Сахалинска значатся восемь рейсов в неделю между островным регионом и Благовещенском, два рейса в Комсомольск-на-Амуре и обратно, и четыре рейса между Сахалином и Петропавловском-Камчатским.

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РоссияХабаровский крайАмурская областьСахалинская область
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