"Уралкалий" привлекает предэкспортное финансирование на $725 млн и €650 млн

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Уралкалий" подписал соглашение с 13 международными банками о получении кредита с траншами $725 млн и €650 млн сроком на пять лет. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности "Уралкалия".

"Организаторами и букраннерами сделки выступили Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, ING Bank, Natixis, Societe Generale, Альфа-Банк, SGBTCI и ЮниКредит Банк. Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc и MUFG Bank, Ltd выступили уполномоченными ведущими организаторами сделки. Bank of America Merrill Lynch принял участие в сделке в роли ведущего организатора, Райффайзенбанк и Deutsche Bank AG в роли организаторов. China Construction Bank (Russia) Limited принял участие в роли кредитора", - говорится в сообщении.

Credit Agricole Corporate & Investment Bank и ING Bank выступили также в роли глобальных координаторов. Кроме того, ING Bank является агентом по документации. Кредитным агентом и агентом по обеспечению является Crdit Agricole Corporate and Investment Bank.

Ставка по кредиту составила LIBOR +1,9% по траншу в долларах и EURIBOR +1,7% по траншу в евро.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Акционерами компании являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина (20,1%), белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк контролирует 10,18% через Rinsoco Trading Co Limited, еще 10,18% принадлежат Сбербанку. В свободном обращении находятся 3,46% акций, остальные - квазиказначейские.