Восстановление судоремонтного завода в Хабаровском крае обойдется в 220 млн рублей

ТАСС, 3 июня. Инвестор в Охотске на севере Хабаровского края планирует вложить около 225 млн рублей в запуск неработающего более десяти лет судоремонтного завода. Соглашение об этом было подписано между компанией и АО "Корпорация развития Дальнего Востока", сообщается в понедельник на официальном сайте регионального правительства.

"Около 225 млн рублей намерен вложить инвестор в проект, который будет реализован в ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития - прим. ТАСС) "Николаевск". Здесь будет восстановлена работа уже существующего судоремонтного завода", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщается, инвестор намерен запустить работу по ремонту и строительству судов грузоподъемностью до 200 т, в затем до 500 т. Планируется создать 71 новое рабочее место.

ТОСЭР "Николаевск" создана в апреле 2017 года. Она включает восемь площадок на севере Хабаровского края, а также пять земельных участков в поселке Охотск.

В январе 2018 года гендиректор ООО "Охотский судоремонтный завод" Павел Байтеряков сообщал о намерении восстановить предприятие ориентировочно к 2022-2023 годам. "На территории рабочего поселка Охотск функционировало судоремонтное предприятие "Охотский судоремонтный завод". <...> Более десяти лет завод находился в нерабочем состоянии", - рассказал Байтеряков корреспонденту ТАСС. По словам руководителя, из-за отсутствия на Охотском побережье своей судоремонтной базы, предприятия, имеющие маломерный и буксирный флот, ремонтируются в Приморье и в Хабаровском крае. Это приводит к дополнительным затратам.

ООО "Охотский судоремонтный завод" ранее входил в состав ООО "Востокинвест" - рыбодобывающей компании, ведущей деятельность в Хабаровском крае.