Погрузка на сети РЖД в мае снизилась на 3,8%

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в мае 2019 года уменьшилась, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 3,8% и составила 106,3 млн т, говорится в сообщении компании.

Грузооборот за отчетный период увеличился по сравнению с маем прошлого года на 2,3% и достиг 224,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это время также возрос - на 2,3%, до 284,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь - май 2019 года, по оперативным данным, достигла 532,1 млн т, что на 0,7% меньше, чем за пять месяцев предыдущего года.

Железными дорогами погружено каменного угля - 159,2 млн т (рост на 0,8% к январю - маю 2018 года), кокса - 4,6 млн т (+2,2%), нефти и нефтепродуктов - 97,1 млн т (-1,1%), железной и марганцевой руды - 49,6 млн т (+6%), черных металлов - 32,2 млн т (+2,5%), лома черных металлов - 5,6 млн т (+4,7%), химических и минеральных удобрений - 25,4 млн т (+0,7%), цемента - 9,6 млн т (+5%), лесных грузов - 18,7 млн т (-4,6%), зерна - 8,4 млн т (-32%), строительных грузов - 49 млн т (-5,6%), цветной руды и серного сырья - 8,1 млн т (-2,1%), химикатов и соды - 11,1 млн т (-2,9%) и промышленного сырья и формовочных материалов - 14 млн т (-3,1%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 1 трлн 101 млрд тарифных тонно-км (+2,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1 трлн 402,2 млрд тонно-км (+2,7%).