АСИ 7 июня на форуме в Петербурге презентует рейтинг инвестклимата регионов России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представит результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.

"Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России традиционно пройдет 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме. За время своего существования национальный рейтинг доказал эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса в регионах, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне", - сказала представитель АСИ.

В пресс-службе пояснили, что участниками презентации станут президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и руководители регионов России.

Снижение административных барьеров

В АСИ отмечают, что за четыре года, на протяжении которых составляется рейтинг, предпринимателями по всей стране отмечается существенное снижение административных барьеров и существенное повышение качества работы государственных структур, отвечающих за привлечение инвестиций. Так, благодаря проведенной со стороны региональных властей работе среднее время регистрации юридических лиц в 2018 году снизилось на 17% по сравнению с 2015-м годом.

Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридического лица, за этот же срок уменьшилось на 21% за тот же период времени, время получения разрешений на строительство сократилось на 24%, а количество процедур, необходимых для получения разрешения - на 10%. На 20-27% сократились сроки подключения к электросетям, период постановки на кадастровый учет, время регистрации собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество.

Эффективность работы советов по вопросам развития инвестклимата в регионах увеличилась, по оценке предпринимателей, в среднем на 13%, а эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций в регионы и работе с инвесторами - на 33%.

При этом в агентстве отмечают негативную динамику по ряду показателей. Так, по сравнению с 2015 годом, среднее количество запрошенных дополнительных документов на одну компанию в год от проверяющих органов возросло на 59% в 2018 году. Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя за тот же период возросло на 17%, а доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны органов власти за последние три года в среднем увеличилась на 51%.

О форуме

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.