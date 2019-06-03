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Медведев и премьер-министр Словакии обсудят 5 июня взаимодействие в энергетике

По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини обсудят 5 июня в Москве взаимодействие в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудят состояние и перспективы российско-словацкого взаимодействия в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике, включая атомную", - говорится в сообщении. Среди тем переговоров значатся взаимодействие в промышленности и в инфраструктуре, а также культурно-гуманитарное сотрудничество.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов, добавили в правительстве России.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСловакияРоссияПеллегрини, Петер
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