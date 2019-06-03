Количество обращений к бизнес-омбудсмену Москвы выросло в пять раз с начала года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Число обратившихся к уполномоченному по защите прав предпринимателей Москвы возросло в пять раз с начала 2019 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

"С начала этого года число обратившихся в аппарат бизнес-омбудсмена Москвы возросло в пять раз: с января по февраль мы получили 36 обращений, а в период с марта по май - 200", - сказала Минеева.

По ее словам, треть обращений (36%) была связана с уголовным преследованием предпринимателей, четверть (25%) - с земельно-имущественными отношениями, а 17% касались налоговых споров. Меньше 10% обращений были посвящены проблемам проверок и госзакупок.

Также Минеева отметила, что членами палаты общественных уполномоченных при бизнес-омбудсмене Москвы стали 57 человек. "В палате общественных уполномоченных уже 57 человек, последний прием состоялся на днях", - сказала Она. Кроме того, по ее словам, количество экспертов Института юристов pro bono выросло до 40, а членами Общественного совета при бизнес-омбудсмене Москвы стали уже 116 человек.

"Мы полностью перезагрузили институт бизнес-омбудсмена в Москве и создали масштабную общественную инфраструктуру", - добавила Минеева.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет.