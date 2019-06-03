Песков: рынок РФ остается привлекательным, несмотря на международные проблемы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский рынок остается привлекательным для инвесторов, несмотря на попытки ряда стран "представить дело в совсем ином свете". Такое мнение в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

"Несмотря на определенные проблемы в международной экономической обстановке, российский рынок по-прежнему очень привлекателен", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, атмосфера на ПМЭФ каждый год доброжелательная и задача организаторов форума состоит в том, чтобы заверить зарубежных коллег, "что климат здесь благоприятен, комфортен - в том, что касается инвестиций и экономического сотрудничества". "И мы с этим справляемся. Некоторые другие страны, к сожалению, пытаются представить дело в совсем ином свете. Мне кажется, здесь с их стороны наблюдаются признаки нечестной конкуренции", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Однако, заключил Песков, "это не значит, что атмосфера на форуме напряженная", наоборот - для его участников "это прекрасная возможность установить связи и поддержать диалог с коллегами в России".

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.