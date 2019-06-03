За первый год работы системы tax free в России выдано чеков на 11 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 100 тыс. чеков на 11 млрд рублей выдано за год работы системы tax free в России. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на Неделе российского ретейла.

"За год выдано более 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд рублей", - сказал он.

Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года. Система позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для получения такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.