Козак поручил подготовить предложения по ускоренному возмещению НДС экспортерам

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минфину, Минпромторгу и ФАС проработать вопрос ускоренного возмещения НДС организациям - экспортерам российской промышленной продукции. Такое поручение, как сообщает пресс-служба правительства, было дано Козаком по итогам совещания о развитии химической промышленности в рамках действующих мер государственной поддержки.

Кроме того, вице-премьер поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и ФАС России в 15-дневный срок со дня истечения срока заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности внести в правительство согласованные предложения о необходимости совершенствования механизма заключения таких соглашений.

Козак также поручил внести предложения о сроках объявления дополнительного квалификационного отбора на право заключения таких соглашений и, при необходимости, изменении квот финансирования между отраслями с учетом сравнительной оценки маржинальности проектов в соответствующих отраслях.