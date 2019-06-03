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Песков: Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ, но ситуация пока этого не позволяет

Ранее адвокаты Калви обратились в СК с ходатайством разрешить их клиенту принять участие в форуме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Кремль хотел бы, чтобы американский инвестор Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом, принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако пока ситуация складывается иначе.

"Калви больше десятилетия на этом [российском] рынке, он очень активный инвестор. Мы это знаем, поэтому предпочли бы, чтобы у него не было проблем с законом, а он участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. Но, к сожалению, сейчас дело обстоит иначе", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На минувшей неделе сообщалось, что адвокаты Калви обратились в Следственный комитет с ходатайством разрешить их клиенту принять участие в ПМЭФ.

Отвечая на вопрос о том, примет ли Калви участие во встрече президента России Владимира Путина с представителями иностранного бизнеса, которая традиционно проходит на полях форума, если Следственный комитет временно освободит его из-под домашнего ареста, Песков сказал: "Я не могу ответить на ваш вопрос, мы же не знаем, какое решение будет принято. Он находится под домашним арестом, там действуют определенные ограничения на это счет. И мы не можем высказывать каких-то соображений на этот счет".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokПМЭФ-2019
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