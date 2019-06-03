Смоленская область на ПМЭФ подпишет соглашение с чешской компанией на 8 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Администрация Смоленской области на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) планирует подписать соглашение с чешской компанией Bauer Technics a. s. о строительстве на территории региона мясоперерабатывающего комплекса. Объем инвестиций в проект превышает 8 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации области.

"Инвестиционный проект чешской компании Bauer Technics a. s. направлен на строительство мясоперерабатывающего комплекса на территории Смоленской области. Реализация инвестиционного проекта планируется в два этапа: на первом - строительство мясоперерабатывающего комплекса (объем инвестиций - 2,3 млрд рублей), на втором - строительство бройлерной птицефабрики для обеспечения собственных сырьевых потребностей (объем инвестиций - 5,8 млрд рублей). Соглашение будет подписано на ПМЭФ-2019", - сказал собеседник агентства.

Построить комплекс, в состав которого будут входить убойный, разделочный, консервный цеха, мультитемпературные склады сырья и готовой продукции, цеха технических фабрикатов, колбасных изделий и лаборатория, планируют до конца 2020 года. Будет создано более 380 рабочих мест, подчеркнули в пресс-службе администрации.

Второй этап предусматривает строительство более 120 тыс. кв. м производственных площадей до конца 2022 года. Среди них - племенной репродуктор второго порядка, инкубаторий, бройлерная ферма, ветеринарная лаборатория, элеватор и комбикормовый завод, цех переработки помета.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.