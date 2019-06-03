Члены правительства Латвии пока не приняли решение об участии в ПМЭФ

ЮРМАЛА /Латвия/, 3 июня. /ТАСС/. Некоторые члены правительства Латвии получили приглашение принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 6-8 июня, однако пока не сообщили, примут ли его. Об этом в понедельник сказал глава ведомства Эдгарс Ринкевичс, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Я оставлю этот вопрос [об участии в ПМЭФ] тем, кто был приглашен, - заявил он на пресс-конференции по итогам совещания Совета государств Балтийского моря высокого уровня в Юрмале. - У меня пока нет точной информации об их планах. Единственная проблема, что мы уже начали работать над бюджетом будущего года, и некоторые министры очень заняты этими вопросами, так что точного ответа на этот вопрос нет".

Ринкевичс добавил, что приглашение принять участие в ПМЭФ получили несколько латвийских министров, но не уточнил, кто именно.

Ранее в понедельник Ринкевичс во время встречи с заместителем главы МИД РФ Александром Панкиным сказал, что Латвия хочет поддерживать позитивную тенденцию развития экономических отношений с Россией, особенно в сферах транзита и туризма. В ходе встречи, которая состоялась в Юрмале в рамках совещания Совета государств Балтийского моря высокого уровня, стороны также обсудили работу латвийско-российской межправительственной комиссии. Кроме того, Ринкевичс выразил признательность российской стороне за конструктивное сотрудничество при разработке заключительных документов Совета государств Балтийского моря высокого уровня, где Латвия является председательствующей страной с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.