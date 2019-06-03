СМИ: Enel инвестирует $12,5 млн в установку 171 тыс. "умных" счетчиков в Румынии

ТАСС, 3 июня. /ТАСС/. Румынское подразделение итальянского энергоконцерна Enel инвестирует более 53 млн леев ($12,5 млн) в установку 171 тыс. "умных" счетчиков на юго-востоке страны. Как сообщает издание Business Review, к концу 2019 года число пользователей интеллектуальных систем измерения электроэнергии превысит 670 тысяч.

Установка "умных" счетчиков - часть стратегии Enel по переводу всей клиентской базы в Румынии на новые системы учета электроэнергии, которые позволят дистанционно считывать показания, анализировать профиль потребления клиента, а также взаимодействовать с дистрибьюторами в режиме реального время для своевременного предотвращения сбоев.

Программа по установке интеллектуальных счетчиков будет осуществляться в соответствии с планом, утвержденным Управлением по регулированию энергетики Румынии (ANRE). Ожидается, что к концу 2028 года уровень проникновения "умных" счетчиков в клиентскую базу превысит 60%.