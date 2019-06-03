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Ford Sollers планирует остановить конвейер на заводе в Ленинградской области 13-14 июня

Документы на продажу площадки в сентябре 2019 года получит компания из структуры Ford

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Производство автомобилей на заводе Ford во Всеволожском районе Ленинградской области планируется остановить 13-14 июня, сообщил ТАСС председатель профсоюза предприятия Михаил Сергеев.

"Ford Mondeo уже перестали собирать, 13-14 июня должна закончиться сборка Ford Focus", - сказал Сергеев.

В понедельник Ford Sollers завершил производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах в Татарстане, где выпускали модели Ford Fiesta и Ford Ecosport. Площадка автоконцерна во Всеволожске производит две модели - Ford Focus и Ford Mondeo.

По данным Сергеева, документы на продажу площадки в сентябре 2019 года получит компания из структуры Ford, после этого займется реализацией.

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