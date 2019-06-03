Вице-премьер Борисов поручил проработать вопрос кредитования "Группы ГАЗ" на €100 млн

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов поручил финансово-экономическому блоку аппарата правительства РФ проработать целесообразность предоставления кредита "Группе ГАЗ" в размере €100 млн для реализации проектов на Кубе. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.

"В наш адрес действительно обращались с данной просьбой (выделить "Группе ГАЗ" кредит на €100 млн на проекты на Кубе - прим. ТАСС) представители "Группы ГАЗ", - сказали в аппарате Борисова. - В рабочем порядке было дано поручение финансово-экономическому блоку аппарата правительства РФ с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, включая банки, провести совещание по вопросу целесообразности выделения кредитных средств "Группе ГАЗ" и доложить о результатах вице-премьеру. На основании этого доклада будет принято решение".

Как ранее сообщало издание Baza, Борисов направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением профинансировать проекты "Группы ГАЗ" на Кубе. Речь шла о том, чтобы выдать группе кредит на €100 млн. В аппарате вице-премьера эту информацию не подтвердили.

"Никаких обращений в адрес премьер-министра вице-премьер Юрий Борисов не подписывал", - подчеркнули в аппарате вице-премьера.

Как сообщалось ранее, в конце октября Россия открыла на Кубе сборочные линии автомобилей "ГАЗ" и "Урал".

Олег Дерипаска, владеющий контрольным пакетом акций "Группы ГАЗ" (65,56%), ранее заявил о возможном банкротстве и национализации "Группы ГАЗ" из-за санкций США, которые должны вступить в силу в июле. Бизнесмен уверен, что в этом случае у компании нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций.

После заявления Дерипаски "Группа ГАЗ" попросила выделить ей 29,5 млрд рублей господдержки. Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций США приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель. В "Группе ГАЗ" также поясняли, что речь идет не о прямой финансовой господдержке. Компания предлагала направить большую часть средств на поддержку госпотребителей техники группы, другую часть - на субсидирование процентной ставки по кредитам.