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Fitch Ratings подтвердило рейтинги Чувашии на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом

Аналитики агентства отметили хорошие бюджетные показатели региона

ТАСС, 3 июня. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Чувашской Республики на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом, сообщается на сайте агентства.

"Fitch Ratings подтвердило рейтинги Чувашской Республики Российской Федерации: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B", - говорится в сообщении.

Аналитики агентства отметили хорошие бюджетные показатели региона и умеренные прямые риски (прямой долг и прочая задолженность), при этом в числе сдерживающих факторов указали небольшой размер экономики республики и, как следствие, ограниченную бюджетную обеспеченность и гибкость. По данным агентства, в 2018 году валовой региональный продукт республики увеличился на 0,6% к предыдущему году, продолжая тренд на небольшой рост экономики на уровне около 1%.

По данным министерства финансов республики, в настоящее время Чувашия также имеет кредитный рейтинг "ruА" со стабильным прогнозом, присвоенный RAEX(Эксперт РА), и присвоенный Moody"s Investors Service рейтинг "Ва2" со стабильным прогнозом.

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РоссияЧувашия
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