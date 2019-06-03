Apple представила обновления для "умных" часов

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Обновленная версия операционной системы (ОС) для часов Apple Watch - watchOS 6 - представлена в понедельник на Всемирной конференции разработчиков программ (Worldwide Developers Conference - WWDC) в Сан-Хосе (штат Калифорния). Трансляцию мероприятия вела сама компания.

Как сообщил вице-президент Apple по вопросам развития технологий Кевин Линч, ключевая особенность новой ОС заключается в том, что она дает возможность скачивать приложения из AppStore прямо на смарт-часы, не задействуя при этом смартфон. Поиск необходимых приложений можно будет осуществлять либо через голосовой помощник Siri, либо набирая текст на мини-клавиатуре.

Еще одно важное новшество в том, что разработчики смогут создавать приложения, предназначенные только для Apple Watch. Для часов, например, теперь есть приложение Audiobook, позволяющее слушать книги, сохраненные на других устройствах, Calculator, дающий возможность вести расчеты прямо на руке, и приложение Noise, которое проинформирует об уровне шума на концертах или при других обстоятельствах, где чрезмерно сильный шум может оказаться вредным для слуха человека.

Ежегодная конференция WWDC проводится в 30-й раз. На ней специалисты Apple представляют новые устройства и программные продукты, которые будут доступны в нынешнем году.