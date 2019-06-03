Forbes: Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим $1 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Американский рэпер Jay-Z стал обладателем состояния в $1 млрд. Об этом сообщил в понедельник журнал Forbes.

По его данным, артист "сосредоточил в своих руках капитал, который по консервативным оценкам достигает $1 млрд., что делает его одним из немногих представителей шоу-бизнеса, ставших миллиардерами, и первым хип-хоп-исполнителем, добившимся этого".

Как отметил журнал, "королевство Jay-Z постоянно расширяется и включает бизнес на производстве шампанского и коньяка, операции с предметами искусства и недвижимостью, включая дома в Лос-Анджелесе, курортном районе Хэмптонз и в нью-йоркском районе Трибека, а также пакеты акций в таких компаниях, как Uber". В активе певца (настоящее имя - Шон Картер, прим. ТАСС) - 14 альбомов, занимавших первую строчку в чартах, 22 премии Grammy. Доход музыканта за 10 лет карьеры составил $500 млн.

Как отметила в свою очередь телекомпания CNN, первую известность Jay-Z принес вышедший в 1996 году дебютный альбом Reasonable Doubt. Его шестой альбом The Blueprint (2001) был включен в Национальный реестр звукозаписей, составляемый Библиотекой Конгресса США. В июне 2018 года журнал Rolling Stone опубликовал список 100 величайших песен XXI века, который возглавила композиция Crazy in Love (2003) в совместном исполнении певицы Beyonce и ее мужа рэпера Jay-Z.