Аргентина готовит первую партию сжиженного природного газа для экспорта

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Аргентинская государственная нефтегазовая корпорация YPF начала погрузку на судно первой партии сжиженного природного газа (СПГ) на экспорт. Об этом сама компания сообщила в понедельник.

"Мы начали погрузку 30 тыс. куб. м СПГ на судно, чтобы осуществить первую поставку сжиженного газа из Аргентины. Эта веха откроет новые рынки для нашего газа", - говорится в заявлении.

Партия СПГ, добытого на месторождении Vaca Muerta, будет передана американской компании Cheniere Energy, которая займется ее продажей.

В ноябре 2018 года YPF сообщила, что в 2019 году начнет производство и экспорт СПГ с месторождения Vaca Muerta при помощи плавучего СПГ-завода бельгийской Exmar. Как заявили в компании, на первом этапе Аргентина планирует поставлять 500 тыс. тонн СПГ в год.

Vaca Muerta - месторождение сланцевых углеводородов, открытое в 2010 году компанией Repsol-YPF. Его запасы оцениваются в 16 млрд баррелей и 308 трлн куб. футов сланцевого газа.