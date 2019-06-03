"Известия": ФАС проверит трех страховщиков ОСАГО после изменения тарифов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба РФ начала проверку действий страховых компаний "Ингосстрах", "Росгосстрах" и "АльфаСтрахование", которые в мае практически одновременно вернулись к прежним тарифам в Москве после апрельского снижения, сообщают во вторник "Известия" со ссылкой на начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Ольгу Сергееву.

"Срок рассмотрения ФАС России заявлений о нарушении антимонопольного законодательства составляет 30 дней с возможным при необходимости продлением рассмотрения на два месяца", - сказала Сергеева, отметив, что в случае выявления нарушений служба предпримет "соответствующие меры антимонопольного реагирования".

По данным издания, с просьбой проверить действия указанных страховщиков на предмет ценового сговора к главе ФАС Игорю Артемьеву 31 мая обратились эксперты проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Сообщается, что в ФАС уже получили заявление ОНФ и начали проверку действий трех страховых компаний на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

В то же время в Российском союзе автостраховщиков (РСА) "Известиям" сообщили, что подобное изменение тарифов "не станет критичным для москвичей". "Со временем, после реализации полномасштабной реформы ОСАГО, размер стоимости обязательной "автогражданки" будет зависеть не от региона, а от водителя - насколько он аварийно водит и какой опыт вождения имеет", - сообщил газете исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Ставки ОСАГО

В конце мая представители страховых компаний сообщили ТАСС, что "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физических лиц в Москве - 4118 рублей, которые были снижены в начале апреля. Сообщалось также, что тариф 4118 рублей действует в "Росгосстрахе", "РЕСО-Гарантии" и "НСГ Росэнерго".

Коридор базовых ставок тарифов ОСАГО с 9 января 2019 года расширился с 3432-4118 до 2746-4942 рублей, в результате средние цены начали снижаться. Ранее гендиректор "АльфаСтрахования" (лидер рынка ОСАГО) Владимир Скворцов говорил, что, по его мнению, тарифы ОСАГО после снижения начнут расти, так как растут выплаты.