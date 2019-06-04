США обвинили Китай в искажении информации о ходе торговых переговоров между странами

ТАСС, 4 июня. США в понедельник выступили с обвинениями в адрес Китая в искажении информации о процессе торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Такая позиция изложена в совместном заявлении офиса представителя США на торговых переговорах и Министерства финансов США.

"Соединенные Штаты расстроены, что Китай решил в выпущенной вчера Белой книге и недавних публичных заявлениях придерживаться поисков виноватого, представляя в неверном свете природу и историю торговых переговоров между нашими странами", - указано в заявлении. Согласно позиции США, первоначально президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении ряда китайских товаров на основании сделанных в ходе исследования торговой практики Пекина выводов о том, что "нечестные торговые действия" КНР стоили Соединенным Штатам "и их компаниям сотни миллиардов долларов ежегодно".

"Вместо того, чтобы конструктивно работать над разрешением наших опасений, Китай повысил ставки и выступил с ответными мерами, установив неоправданные пошлины на американский экспорт, и Соединенные Штаты отреагировали дополнительными пошлинами", - отмечается в документе.

В опубликованной в воскресенье пресс-канцелярией Госсовета КНР Белой книге о позиции Китая в переговорах с США по торгово-экономическим вопросам говорится, что "Китай не пойдет на компромисс по важнейшим принципиальным вопросам. КНР не хочет торговой войны, но не боится ее и при необходимости будет вести борьбу в таком противостоянии".