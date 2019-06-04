Резидент технопарка "Русский" получит 75 млн рублей инвестиций на развитие технологий

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) инвестирует 75 млн рублей в развитие технологий резидента технопарка "Русский" компании Hotlead ("Хотлид"). Вложение в разработчика сервиса облачной телефонии станет первой инвестицией фонда, сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), на площадке которого сейчас работает технопарк.

"Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) инвестирует 75 млн рублей (более $1 млн) в компанию Hotlead, одного из первых якорных резидентов Технопарка "Русский" и резидента "Сколково". Раунд предполагает инвестиции в развитие технологий компании и масштабирование бизнеса через выход на новые рынки сбыта. ДФВТ станет владельцем 5% проекта сразу, а к 2023 году его доля вырастет до 40-49,9% (это будет зависеть от финансовых показателей компании)", - сообщила пресс-служба.

Еще около 5% компании получит фонд Skolkovo Ventures, ставший консультантом разработчика, сделку планируется закрыть в течение месяца. Hotlead - это сервис облачной телефонии для бизнеса со встроенной виртуальной автоматической телефонной станцией, CRM-системой, маркетинговой аналитикой и телефонными номерами в 115 городах России и 75 странах мира. Клиенты компании получают функционал для телефонизации бизнеса, управления продажами и оценки эффективности рекламных кампаний в рамках одной системы в любой точке мира, где есть интернет. Компания не является оператором связи, но сервис может выступать как платформа с дополнительным функционалом.

Hotlead имеет опыт работы на российском и международном рынке. Так, в Южной Корее компания сотрудничает с крупнейшими клиниками и предприятием Severance, которое открыло первое официальное представительство в России и СНГ на базе Hotlead. Головной офис и команда разработчиков находятся в Хабаровске, сейчас компания открывает офис во Владивостоке в технопарке "Русский".