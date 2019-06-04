TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста. Об этом сообщается в материалах компании.

Внеочередное собрание акционеров по данному вопросу состоится 27 июня.

Организаторами размещения, которое, как отмечается в материалах компании, состоится вскоре после собрания, назначены Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank.

В тоже время группа подтвердила прогнозы по чистой прибыли и стоимости риска и повысила прогноз прироста кредитного портфеля с заявленных ранее 40% до 60% по итогам текущего года. Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года чистая прибыль может превысить 35 млрд рублей.

В состав TCS Group входят Тинькофф Банк и "Тинькофф страхование". Созданный в 2006 году Тинькофф Банк - первый российский банк, полностью отказавшийся от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет. Согласно данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2019 года кредитная организация занимает 24-е место среди российских банков по размеру активов.