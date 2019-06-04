Выручка АФК "Система" в первом квартале выросла на 10,4%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 10,4% и составила 185,5 млрд рублей с учетом применения новых стандартов. Об этом говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК по итогам первого квартала составила 16,6 млрд рублей против убытка в 1,2 млрд рублей годом ранее.

При этом скорректированная OIBDA с учетом новых стандартов МСФО в первом квартале выросла на 4,5%, до 62 млрд рублей. Рост показателя в компании объясняют сильным результатами МТС, в основном за счет продолжающегося роста в сегменте мобильных сервисных услуг, а также "Детского мира", Segezha Group, агрохолдинга "Степь" и "Медси".

Операционная прибыль АФК "Система" в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,3% и составила 27,9 млрд рублей. Коммерческие, административные и управленческие расходы группы за отчетный период увеличились на 7,8%, до 33,7 млрд рублей, что объясняется ростом затрат МТС, "Детского мира" и Segezha Group в рамках дальнейшего развития бизнеса.

Кроме того, капитальные затраты показали незначительное снижение в первом квартале 2019 года: до 21,3 млрд рублей против 22,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.