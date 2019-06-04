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"Роснефть" не ожидает сильного снижения добычи в 2019 году на проектах с PDVSA в Венесуэле

Добыча на этих проектах в 2018 году выросла на 7%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Роснефть" не ожидает значительного снижения добычи в 2019 году на совместных с PDVSA проектах в Венесуэле. При этом добыча на этих проектах, несмотря на сложную ситуацию в стране, выросла на 7% в 2018 году. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин, выступая на годовом собрании акционеров "Роснефти".

"Мы не ожидаем значительного снижения добычи в 2019 году на совместных проектах с PDVSA. В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию, рост добычи на месторождениях компании в Венесуэле составил 7%", - сказал он.

Теги
ВенесуэлаРоссияСечин, Игорь Иванович
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