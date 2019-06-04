Сбербанк закрыл сделку по покупке сервиса Rabota.ru

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Как сообщается в пресс-релизе Сбербанка, интернет-портал вошел в экосистему банка, что позволит создать масштабного игрока рынка на базе существующей компании.

"Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персонала (job classified) являются одним из стратегических элементов экосистемы Сбербанка и могут предложить качественно новые возможности в этой области, базирующиеся на самых современных технологиях, как физическим лицам, так и компаниям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время прорабатываются продуктовая и технологическая платформы, выход в новые бизнес-сегменты, в том числе включающие индивидуальные решения как для частных лиц, так и для HR-специалистов на базе возможностей Сбербанка и бренда Rabota.ru.

Как ранее сообщалось, курировать платформу Rabota.ru будет главный исполнительный директор Classified сервисов Сбербанка Олег Голубцов.

Сервис Rabota.ru создан в 2002 году и является одним из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала.