ФАС ведет мониторинг рынка ЖД колес в связи с дисбалансом спроса и предложения

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проводит мониторинг рынка железнодорожных колес в связи с дисбалансом спроса и предложения, который наблюдается с 2017 года, говорится в сообщении ведомства.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что АО "Выксунский металлургический завод" (крупнейший производитель цельнокатаных колес в России) разрывает долгосрочные контракты с целью перезаключения договоров, заключенных ранее, по текущим спотовым ценам.

"В случае соблюдения потребителями всех условий договора такая практика недопустима с точки зрения российского законодательства и может содержать в себе признаки злоупотребления доминирующим положением путем необоснованного отказа или уклонения от заключения договора, а также навязывания невыгодных условий договора", - говорится в сообщении ФАС.

Кроме того, в ведомстве считают, что в случае применения подобной практики вторым участником рынка - АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" - поведение АО "ВМЗ" и АО "Евраз НТМК" может содержать признаки согласованных действий, что также является нарушением антимонопольного законодательства.

"Напомним, рост цен на колеса цельнокатаные в 2017-2018 годах является предметом рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении АО "ВМЗ" и АО "Евраз НТМК" антимонопольного законодательства, возбужденного в октябре 2018 г.", - отмечается в сообщении ФАС.

Тем не менее, по имеющийся у ФАС информации, дефицит на рынке цельнокатаных колес был вызван различными объективными факторами, в числе которых цикличность рынков деталей подвижного состава, в том числе железнодорожных колес, а также динамика рынка колес, бывших в употреблении, говорится в сообщении ФАС.