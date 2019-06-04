Правительство в июне представит предложения по формату электронного паспорта гражданина РФ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правительство в июне представит руководству страны предложения по формату электронного паспорта гражданина РФ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам рабочей встречи с гендиректором ГК "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным и руководителями предприятий ракетно-космической отрасли по вопросам цифровизации, которая прошла в НПО "Энергомаш".

"Мы обсуждаем, как я уже говорил, разные варианты. Мы точно предложения внесем на рассмотрение руководства страны в течение июня. Мы надеемся, что в течение лета все решения по формату будут приняты, по архитектуре этого решения, по экосистеме, в которой это решение будет жить", - сказал он.обсу

Акимов также выразил надежду, что это будет комплексное решение. "У нас продолжаются технические консультации специалистов. Для меня очень важно, чтобы оно было дружественным к человеку, современным и социально приемлемым по цене", - добавил чиновник.

Вице-премьер сделал акцент на том, что электронный паспорт может быть объединен с другими документами. "Да, конечно, понятно, что и паспорт транспортного средства, страховки все, в том числе медицинские... собственно, какая разница, что туда записывать. Главное, чтобы это однозначно идентифицировалось с вами (с конкретным человеком - прим. ТАСС)", - заключил он.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на вице-премьера Акимова, что концепция дизайна цифрового паспорта гражданина РФ должна быть выработана в течение лета. По его словам, в настоящее время рассматриваются два варианта дизайна электронного паспорта: пластиковая карточка с чипом или без чипа. Во втором случае речь идет о создании специального мобильного приложения, пояснил вице-премьер.

О цифровом паспорте

Минкомсвязь совместно с МВД, Минэкономразвития и другими ведомствами обсуждают детали проекта внедрения нового формата паспорта, который будет представлять собой карточку размером с банковскую со встроенным чипом и фотографией. Предполагается, что в паспорте с чипом будут "зашиты" отпечатки пальцев его владельца для биометрической идентификации, а также электронная подпись. Вероятно, что паспорт с чипом будет выдаваться сроком на 10 лет, при этом нельзя будет одновременно владеть двумя паспортами - бумажным и электронным.

В ноябре 2018 г. Акимов сообщал, что правительство обсуждает идею предъявления таких документов, как паспорт и водительское удостоверение, с помощью нового приложения. По его словам, речь идет о предъявлении документов для совершения юридически значимых операций.