Автотрассу к новому саратовскому аэропорту "Гагарин" сдадут на три месяца раньше срока

САРАТОВ, 4 июня. /ТАСС/. Дорожники сдадут в эксплуатацию трассу, ведущую к новому аэропорту "Гагарин" под Саратовом, на три месяца раньше срока в связи с переносом сроков открытия аэропорта, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Автодорога "Саратов - Дубки - Новая Липовка - Шевыревка - Сабуровка" является кратчайшим маршрутом от Саратова до аэропорта "Гагарин". По контракту ввод в эксплуатацию данного объекта запланирован на октябрь. Однако подрядчик взял на себя обязательства закончить работы к 20 июля, то есть примерно на три месяца раньше", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что такое решение принято, в том числе, из-за переноса сроков сдачи аэропорта, который пока еще строится. Первые полеты намечены на 12 августа, при том, что ранее планировалось закончить строительство осенью 2019 года.

"Работы по ремонту дороги ведутся с 2017 года, сейчас подрядной организации предстоит выполнить капитальный ремонт протяженностью 7,9 км. Это последний участок трассы. После этого дорога станет полностью готова к приему потока пассажиров нового аэропорта", - пояснили в пресс-службе.

Строительство нового международного аэропорта - крупнейший инфраструктурный проект Саратовской области. Его возводят в районе села Сабуровка в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в строительство составляет более 20 млрд рублей.