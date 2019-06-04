"Роснефть" ожидает роста чистой прибыли в 2019 году при хорошей внешней конъюнктуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Роснефть" ожидает роста чистой прибыли в 2019 году по сравнению с 2018 годом при сохранении хорошей внешней конъюнктуры, сообщил в ходе годового собрания акционеров компании первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

"При сохранении положительной внешней конъюнктуры мы ожидаем, что, безусловно, чистая прибыль компании будет расти, и чисто арифметически будут увеличиваться дивидендные выплаты акционерам", - сказал он.

По итогам 2018 года чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, выросла в 2,5 раза и достигла 549 млрд рублей.