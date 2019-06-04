"Роснефть" планирует в 2019 году провести геологоразведочные работы в Иракском Курдистане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Роснефть" запланировала в 2019 году реализацию программы геологоразведочных работ в Иракском Курдистане. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров "Роснефти".

"Компания продолжает реализацию проекта по разработке месторождений в Иракском Курдистане на Ближнем Востоке, где в текущем году запланировано выполнение программы геологоразведочных работ для обеспечения последующей добычи. В первом квартале 2019 года начата пробная добыча на месторождении Биджил на блоке 11", - сказал он.

"Роснефть" и правительство Курдского автономного региона Республики Ирак в 2017-2018 годах подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере разведки и добычи углеводородов, в том числе соглашение о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков в Иракском Курдистане - Batil, Zawita, Qasrok, Harir-Bejil и Darato. Российская компания является оператором проектов с долей участия в соглашениях о разделе продукции 80%.

В 2018 году "Роснефть" начала геологоразведочные работы на месторождениях, в 2019 году планируется выполнение сейсморазведки и бурение поисково-разведочных скважин. В случае успеха геологоразведочных работ, промышленная эксплуатация нефтяных блоков может начаться с 2021 года, сообщала компания ранее.