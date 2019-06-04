Кабмин предлагает исключить двойные штрафы для ИП за непредоставление данных в ПФР

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект об освобождении от двойных штрафов предпринимателей, не имеющих юридического лица, которые вовремя не предоставили сведения в органы Пенсионного фонда РФ. Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительным материалам, инициатива была подготовлена во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 4 февраля 2019 года. КС постановил, что взимание административного штрафа с индивидуальных предпринимателей, не образовавших юридическое лицо, за несвоевременное или некорректное предоставление сведений в ПФР, как с должностных лиц, не соответствует конституции, если эти лица уже были привлечены к ответственности за данное правонарушение по закону об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования.

Сейчас предприниматели могут быть привлечены к ответственности как по данному закону, так и по отдельной статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В связи с этим разработчики предлагают дополнить данную статью КоАП примечанием, согласно которому штраф за непредоставление данных в ПФР, предусмотренный для должностных лиц, не может быть наложен на индивидуальных предпринимателей.