Выручка HeadHunter в I квартале 2019 года выросла на 31,8%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Выручка российской рекрутинговой компании HeadHunter в I квартале 2019 года по МСФО увеличилась на 31,8%, до 1,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

В документе отмечается, что увеличение выручки произошло в основном за счет роста в российском сегменте. Показатель скорректированной EBITDA за отчетный период вырос на 75,7%, до 774 млн рублей. Рентабельность по EBITDA выросла с 34,6% в первом квартале 2018 года до 46,1% за аналогичный период 2019 года.

HeadHunter провел первичное публичное размещение акций (IPO) 9 мая по цене $13,5 за акцию. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, "ВТБ Капитал", BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB.

Сервис HeadHunter, оцененный в $675 млн, ранее планировал провести IPO в 2018 году, но из-за принятия в США очередного пакета антироссийских санкций размещение ценных бумаг пришлось отложить.