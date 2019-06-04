Ремонт ведущей в аэропорт Волгограда региональной дороги завершится до 1 августа

ВОЛГОГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Поврежденные участки ведущей в аэропорт Волгограда региональной автодороги, которая является дублирующим участком федеральной трассы Р-22 "Каспий" Тамбов - Волгоград - Астрахань, будут отремонтированы до 1 августа этого года, на эти цели по нацпроекту направлено порядка 120 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Елена Михайловская.

"Дорога от станицы Качалинской до поселка Гумрак, вблизи которого находится аэропорт Волгограда, построена как дублер федеральной трассы в 1980-х годах и за время эксплуатации пришла к ненормативному состоянию. В этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" будет отремонтировано два наиболее поврежденных участка, их общая длина 13 км, на это уже направлено около 120 млн рублей. Все работы планируется завершить до 1 августа", - сказала Михайловская.

Она уточнила, что за два предыдущих года было отремонтировано 15 км этой дороги, которая позволяет быстрее добираться в международный аэропорт Волгограда сельским жителям, а также обеспечивает перераспределение транспортных потоков для снижения нагрузки с федеральной трассы.

"Сейчас ремонтные работы в разгаре. Наиболее изношенное покрытие в районе хутора Степной специалисты "Волгоградавтодора" восстанавливают методом холодной регенерации, это позволяет практически строить новую дорогу на месте старой", - уточнила собеседник агентства.

В 2019 году в Волгограде, городе Волжский и на региональных трассах планируется отремонтировать по нацпроекту 197 км дорог. До 2024 года в области намерены провести ремонт почти 1,9 тыс. км трасс, на эти цели из бюджетов всех уровней направят 31 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.