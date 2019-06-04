Сечин: регуляторы наравне с компаниями должны отвечать за наполнение топливного рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Ответственность за наполнение топливного рынка РФ лежит не только на производителях, но и на регуляторах, заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя заключение топливных соглашений с нефтяниками.

"Мы придерживаемся тех договоренностей, которые были обсуждены. Понятно, что ответственность за состояние внутреннего рынка лежит на всех - и на регуляторах, и на поставщиках. Приведу один пример: за 2018 год Saudi Aramco получила компенсацию за субсидирование внутреннего рынка по топливу в $41 млрд от своего правительства. Есть же механизмы решения этих вопросов", - сказал он.