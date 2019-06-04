Австрию на ПМЭФ представит министр экономики Удольф-Штробль

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Австрии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представит министр информационных технологий и экономического развития Элизабет Удольф-Штробль. Об этом сообщили во вторник в посольстве РФ в Вене.

"По сообщению посла России в Австрии, в Вене принято решение о том, что австрийскую делегацию на ПМЭФ возглавит федеральный министр экономики Элизабет Удольф-Штробль, которая только вчера была приведена к присяге в составе переходного правительства во главе с канцлером Бригитте Бирляйн", - отметили в пресс-службе посольства.

"Важный сигнал сохранения преемственности в развитии российско-австрийских отношений и реализации согласованных приоритетных совместных проектов сотрудничества", - подчеркнул в этой связи посол Дмитрий Любинский.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.