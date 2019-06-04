В ходе госвизита Си Цзиньпина в Россию планируется подписать пакет из 30 документов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пакет из примерно 30 документов планируется подписать в ходе государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина. Визит начнется с переговоров 5 июня в Москве и продолжится 6-7 июня мероприятиями на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"По итогам переговоров лидеры подпишут совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также об укреплении стратегической стабильности в современную эпоху", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, в рамках визита планируется обменяться примерно 30 межправительственными и коммерческими документами.

5 июня пройдут переговоры на высшем уровне. "Они пройдут в двух форматах: вначале беседа [президента России Владимира Путина с лидером КНР] в узком составе, а затем переговоры на уровне делегаций с участием с нашей стороны сопредседателей всех пяти межправительственных комиссий", - уточнил Ушаков. Эти комиссии возглавляют первый вице-премьер Антон Силуанов, а также вице-премьеры Юрий Трутнев, Максим Акимов, Дмитрий Козак и Татьяна Голикова.

Также российская делегация будет включать в себя руководителей ряда отраслевых министерств и глав крупнейших компаний. В частности, речь идет о главе "Газпрома" Алексее Миллере, главе РФПИ Кирилле Дмитриеве, главе РЖД Олеге Белозерове, руководителе "Росатома" Алексее Лихачеве, руководителе "Новатэка" Леониде Михельсоне, главе Роскосмоса Дмитрии Рогозине, главе "Роснефти" Игоре Сечине, руководителе "ВЭБа" Игоре Шувалове, а также Геннадии Тимченко.

Торгово-экономическое сотрудничество

"Если говорить о темах переговоров, то, конечно, прежде всего, это двусторонние отношения, и в частности укрепление торгово-экономического сотрудничества", - рассказал Ушаков. Он отметил, что с участием компаний Китая в России реализовано или находится в стадии исполнения порядка 30 инвестпроектов на общую сумму $22 млрд.

"Если говорить по экономике, то среди так называемых подтем будет большое внимание уделено, конечно, энергетике, которая, можно сказать, является локомотивом нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - рассказал помощник президента в РФ. Он напомнил о том, что на конец года запланирован ввод в эксплуатацию трубопровода для транспортировки в Китай природного газа по восточному маршруту "Сила Сибири". Кроме того, успешно реализуется проект "Ямал СПГ", развивается сотрудничество в сфере мирного атома.

"Конечно, будет затронута и проблематика промышленной кооперации. В частности, будет обсужден совместный проект строительства широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и также тяжелого вертолета. Естественно, и другие вопросы в рамках торговых, финансовых, экономических отношений будут затронуты: и космос, и инфраструктура, естественно, финансовые дела. И, конечно, тем сопряжения дальнейшего строительства Евразийского экономического союза с китайской инициативой "Один пояс - один путь", - заключил Ушаков.