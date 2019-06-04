Трамп: торговая сделка США и Великобритании может увеличить товарооборот в два-три раза

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Новое торговое соглашение США и Великобритании способно увеличить двусторонний товарооборот в два-три раза. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во вторник на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Терезой Мэй в Лондоне.

"США привержены заключению феноменального торгового соглашения <...> У этой сделки огромный потенциал, я бы сказал, возможно, в два или даже три раза больше того, что есть у нас сейчас", - сказал он.

"Для США Великобритания - крупнейший иностранный инвестор и крупнейший экспортный рынок в Европе. Это очень важно", - подчеркнул Трамп.

Во вторник во время круглого стола с участием крупных компаний из обоих государств Трамп выразил уверенность в том, что две страны смогут заключить содержательное и справедливое двустороннее торговое соглашение после того, как Соединенное Королевство покинет Евросоюз. Глава британского правительства отметила, что соглашение позволит сохранить рынки обеих стран "свободными, честными и открытыми".