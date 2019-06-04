Биржевые индексы США выросли на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Американские биржевые индексы выросли во вторник на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о возможном снижении базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Согласно этим данным, на 12:00 по времени Восточного побережья (19:00 мск) американский промышленный индекс Dow Jones набрал 429,88 пункта (1,73%) и находится на отметке 25249,66. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, набрал 45,57 пункта (1,66%) и вырос до отметки 2790,02. Индекс электронной биржи NASDAQ увеличился на 143,66 пункта (1,96%) и находится на уровне 7476,68.

"Учитывая рост экономики, низкий уровень безработицы, а также низкую и стабильную инфляцию, сейчас подходящее время для того, чтобы привлечь внимание общественности к этим темам", - указал Пауэлл, затронув вопрос снижения базовой процентной ставки в своем выступлении в Чикаго (штат Иллинойс). По его словам, эта тема является "главной задачей денежной политики нашего времени". "В следующий раз, когда процентная ставка достигнет нижней границы - а следующий раз определенно наступит, - это не станет сюрпризом", - приводит его слова The Wall Street Journal.

В начале апреля президент США Дональд Трамп призвал Пауэлла понизить базовую процентную ставку. Глава государства утверждал, что ее нынешний показатель замедляет темпы роста американской экономики. Президент неоднократно подвергал критике действия ФРС, американские СМИ даже сообщали, что он планировал отправить главу финрегулятора в отставку.

В конце декабря прошлого года ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов.