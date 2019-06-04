{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проекты дополнительных вестибюлей станций метро в Петербурге переделают за 181 млн рублей

Потребность в актуализации проектной документации строительства вторых вестибюлей станций "Балтийская" и "Василеостровская" обусловлена изменениями в правилах применения эскалаторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Проекты строительства дополнительных вестибюлей на станциях "Балтийская" Кировско-Выборгской линии и "Василеостровская" Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена скорректирует за 181,3 млн рублей научно-исследовательский институт "Ленметрогипротранс" по заказу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, следует из данных на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: "Строительство второго вестибюля станции "Балтийская" для нужд Санкт-Петербург, 90 млн рублей. Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс". <...> Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: "Строительство второго вестибюля станции "Василеостровская" для нужд Санкт-Петербурга, 91,3 млн рублей. Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс", - отмечается в конкурсной документации.

Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе профильного комитета, потребность в актуализации проектной документации строительства вторых вестибюлей станций "Балтийская" и "Василеостровская" обусловлена изменениями в правилах применения эскалаторов и траволаторов, а также поправками в законодательстве о транспортной безопасности. Власти Санкт-Петербурга намерены построить объекты в 2021-2025 годах, сообщили ранее журналистам в пресс-службе профильного комитета.

Дополнительный вестибюль станции "Балтийская" планируется разместить юго-западнее пересечения набережной Обводного канала и Измайловского бульвара в Адмиралтейском районе. Предлагается оборудовать два входа и выхода и четыре эскалатора, подготовить обновленную документацию подрядчик должен к 9 сентября 2020 года.

Предполагаемое место размещения второго вестибюля станции "Василеостровская" - 11-я линия Васильевского острова, дом 38. Проект этого объекта заказчик ожидает получить 23 сентября 2020 года.

К 20 сентября "Ленметрогипротранс" также должен предоставить комитету по развитию транспортной инфраструктуры проектную документацию участка от станции метро "Комендантский проспект" до строящейся станции "Шуваловский проспект", стоимость которой составила 17,9 млн рублей.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году
Читать полностью