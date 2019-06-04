Проекты дополнительных вестибюлей станций метро в Петербурге переделают за 181 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Проекты строительства дополнительных вестибюлей на станциях "Балтийская" Кировско-Выборгской линии и "Василеостровская" Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена скорректирует за 181,3 млн рублей научно-исследовательский институт "Ленметрогипротранс" по заказу городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, следует из данных на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: "Строительство второго вестибюля станции "Балтийская" для нужд Санкт-Петербург, 90 млн рублей. Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс". <...> Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: "Строительство второго вестибюля станции "Василеостровская" для нужд Санкт-Петербурга, 91,3 млн рублей. Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс", - отмечается в конкурсной документации.

Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе профильного комитета, потребность в актуализации проектной документации строительства вторых вестибюлей станций "Балтийская" и "Василеостровская" обусловлена изменениями в правилах применения эскалаторов и траволаторов, а также поправками в законодательстве о транспортной безопасности. Власти Санкт-Петербурга намерены построить объекты в 2021-2025 годах, сообщили ранее журналистам в пресс-службе профильного комитета.

Дополнительный вестибюль станции "Балтийская" планируется разместить юго-западнее пересечения набережной Обводного канала и Измайловского бульвара в Адмиралтейском районе. Предлагается оборудовать два входа и выхода и четыре эскалатора, подготовить обновленную документацию подрядчик должен к 9 сентября 2020 года.

Предполагаемое место размещения второго вестибюля станции "Василеостровская" - 11-я линия Васильевского острова, дом 38. Проект этого объекта заказчик ожидает получить 23 сентября 2020 года.

К 20 сентября "Ленметрогипротранс" также должен предоставить комитету по развитию транспортной инфраструктуры проектную документацию участка от станции метро "Комендантский проспект" до строящейся станции "Шуваловский проспект", стоимость которой составила 17,9 млн рублей.