Зеленский заявил, что не станет защищать интересы Коломойского в деле Приватбанка

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с Приватбанком будет защищать интересы государства, а не его бывших собственников.

"Что касается Приватбанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев [Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова] в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - приводит слова, которые он сказал на встрече с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, пресс-служба администрации президента Украины.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финансовое учреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен ($4,3 млрд). В конце июня 2017 года банк был докапитализирован еще на 38,5 млрд гривен ($1,4 млрд).

Окружной административный суд Киева 18 апреля этого года по иску Коломойского признал национализацию Приватбанка в 2016 году незаконной. В Нацбанке сообщили, что будут обжаловать это решение. Кабинет министров Украины 19 мая обжаловал решение суда в Киеве о признании незаконной национализацию Приватбанка.