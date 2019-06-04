Представители 12 стран ЕС обсудят экономические проекты на саммите Инициативы трех морей

ЛЮБЛЯНА, 5 июня. /ТАСС/. Двухдневный саммит Инициативы трех морей - неформального объединения 12 стран Евросоюза, расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, - откроется в среду в Любляне. На мероприятии будет презентован доклад о ходе выполнения 48 приоритетных экономических проектов, список которых был утвержден на предыдущей встрече Инициативы в 2018 году, прошедшей в Бухаресте.

В число ключевых программ объединения вошли: модернизация хорватского порта Риека, строительство газопровода Baltic Pipe, призванного соединить месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через территорию Дании, расширение терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) в польском городе Свиноуйсьце, возведение плавучего СПГ-терминала на острове Крк в Хорватии, а также строительство второго пути железнодорожной магистрали между портом Копер на словенском побережье Адриатического моря и станцией Дивача.

В рамках встречи Инициативы представители Министерства энергетики США проведут презентацию возможностей развития рынка американского голубого топлива в Восточной Европе, а компания Google и Ассоциация информационно-коммуникационных технологий Словении совместно организуют панельную дискуссию на тему поиска способов усиления сотрудничества стран Междуморья в цифровой сфере.

Ключевыми темами люблянского саммита станут: экономическое развитие региона Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), повышение уровня энергетической безопасности и транспортной связанности государств ЦВЕ, а также цифровизация их экономик. Кроме того, ожидается, что в ходе встречи будут затронуты вопросы трансатлантических связей, региональной безопасности и снабжения чистой водой.

Это четвертая встреча представителей Инициативы в таком формате. Первый саммит стран Междуморья прошел в Дубровнике в 2016 году, второй в 2017 году приняла Варшава, местом проведения третьего в 2018 году был выбран Бухарест. Гостями форума в этом году также станут глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр энергетики США Рик Перри.

Свое название Инициатива трех морей получила потому, что охватывает территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. В этом проекте участвуют 12 государств ЕС: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Словения, Хорватия, Румыния и Болгария. Среди декларируемых целей объединения - укрепление связей с США, развитие инфраструктуры стран-участниц, диверсификация источников их энергоснабжения, стимулирование темпов дигитализации национальных экономик.