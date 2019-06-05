Посол Китая заявил, что Huawei никогда не угрожала национальным интересам Канады

ОТТАВА, 5 июня. /ТАСС/. Китайская компания Huawei никогда не представляла угрозу национальной безопасности Канады, поэтому Оттава должна принять решение об использовании технологий 5G, предлагаемых Huawei, на основе своих личных интересов. Об этом во вторник заявил в эфире телеканала CTV посол КНР в Канаде Лу Шае.

"Компания Huawei работает в Канаде более 10 лет и никогда не представляла угрозу для национальной безопасности страны. Это все знают", - сказал он. "Я думаю, что канадская сторона должна занять такую позицию, которая учитывала бы ее собственные интересы", - добавил дипломат, говоря о возможности использования в Канаде оборудования Huawei при предстоящем внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G).

На прошлой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита вице-президента США Майкла Пенса в Оттаву сообщил, что канадские власти примут решение об использовании оборудования китайской фирмы при переходе на 5G на основе выводов спецслужб, а также "на основе консультаций с партнерами". При этом Трюдо подчеркнул, что "это не будет политическим решением". Пенс тогда заявил, что США призывают Канаду и других союзников не использовать технику компании Huawei при создании телекоммуникационных сетей 5-го поколения по соображениям безопасности.

В январе Лу Шае заявил, что Оттава столкнется с "негативными последствиями" в случае запрета на использование в стране оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи 5G, и посоветовал канадским властям принять мудрое решение. В ответ на это Трюдо заметил, что власти Канады обеспокоены тем, что Пекин смешивает свои коммерческие и политические интересы в отношениях с Оттавой.