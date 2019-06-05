Минтранс планирует протестировать беспилотные автомобили на маршруте Москва - Хельсинки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительственный эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей может быть расширен на новый маршрут от Москвы до Хельсинки. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора департамента государственной политики в сфере дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.

"Сегодня "Автонетом" проводится эксперимент, который предусматривает беспилотники на дорогах Москвы и Казани, отдельно мы сейчас добавляем в эту программу маршрут Москва - Хельсинки. Хотим тоже попробовать именно платунинг (движение автомобилей колонной на автопилоте - прим. ТАСС) использовать", - сказал Волков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе НТИ "Автонет", дискуссия о включении маршрута Москва - Хельсинки в программу эксперимента шла на одном из заседаний группы, однако окончательного решения пока не принято.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года.

Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.